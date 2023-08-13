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Мурманск
Профиль пользователя Jolly_Alex

фото пользователя Jolly_Alex

О себе

Люблю power metal, glam metal, southern metal, south rock, country, western, reggy, reggy rock, garage rock, classic rock, blues, blues rock, industrial metal, electronic rock, synthwave, jazz, jazz rock, jazz hop, lo fi. Читаю, преимущественно sci-fi, люблю Саймака, Кларка, Гаррисона. Нравится Толкин "Властелин колец", Пьюзо "Крестный отец" и некоторые другие произведения, авторы. Работаю.
Из хобби - играю на гитаре. Люблю весну, лето, и не очень - зиму

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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