Мурманск

Профиль пользователя Jolly_Alex

О себе Люблю power metal, glam metal, southern metal, south rock, country, western, reggy, reggy rock, garage rock, classic rock, blues, blues rock, industrial metal, electronic rock, synthwave, jazz, jazz rock, jazz hop, lo fi. Читаю, преимущественно sci-fi, люблю Саймака, Кларка, Гаррисона. Нравится Толкин "Властелин колец", Пьюзо "Крестный отец" и некоторые другие произведения, авторы. Работаю.

Из хобби - играю на гитаре. Люблю весну, лето, и не очень - зиму

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Мурманск