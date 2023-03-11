Мурманск
Профиль пользователя Jane_Mirow
О себе
Гуляю с ребенком; пишу книгу; много читаю, в основном Ремарка, Харуки Мураками; люблю философию; мечтаю о настоящей дружбе, как фильмах; вечный студент; хочу собраться большой компанией возле костра, будем рассказывать истории и играть на гитаре (с вас гитара и игра, т.к. я не умею).
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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