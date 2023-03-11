Гуляю с ребенком; пишу книгу; много читаю, в основном Ремарка, Харуки Мураками; люблю философию; мечтаю о настоящей дружбе, как фильмах; вечный студент; хочу собраться большой компанией возле костра, будем рассказывать истории и играть на гитаре (с вас гитара и игра, т.к. я не умею).

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Мурманск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Мурманск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.