Мурманск
Профиль пользователя epmdrk

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О себе

Учусь в универе, работаю по вечерам и хочу активных выходных)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Североморск → собрать компанию

Гулять и веселиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Julianne
Кёльн → Другое

Рада буду общению! Покидаемся музыкой или литературой друг в друга;)

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