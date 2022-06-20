Мурманск
Профиль пользователя epmdrk
О себе
Учусь в универе, работаю по вечерам и хочу активных выходных)
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
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