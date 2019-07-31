Мурманск
Профиль пользователя Denis26
О себе
Ведущий и знаток настольных игр.
Владелец чудесной собаки.
Занимаюсь спортивным фехтованием.
Смотрю Формулу 1
Профиль обновлён 3 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино
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