Мурманск
Профиль пользователя Daryl
О себе
Я меломан слушаю от классики до рока ( БИ-2, 30 секунд до Марса и т. д). Смотрю: фильмы ( кроме: реалистичных ужасов и порно), сериалы, аниме, дорамы. Играю в настольные игры (любые), предпочитают играть на приставке( бродилки, проходить миссии, строить, за компанию поиграю в стрелялки и гоночки) . Занимаюсь рукоделием: вышиваю картины (нитками и бисером), вяжу спицами ( немного). Люблю: гулять и обнимашки ( если взаимно)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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