Я меломан слушаю от классики до рока ( БИ-2, 30 секунд до Марса и т. д). Смотрю: фильмы ( кроме: реалистичных ужасов и порно), сериалы, аниме, дорамы. Играю в настольные игры (любые), предпочитают играть на приставке( бродилки, проходить миссии, строить, за компанию поиграю в стрелялки и гоночки) . Занимаюсь рукоделием: вышиваю картины (нитками и бисером), вяжу спицами ( немного). Люблю: гулять и обнимашки ( если взаимно)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Ищешь друзей и компанию в городе Мурманск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Мурманск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.