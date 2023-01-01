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Мурманск
Профиль пользователя Alice23

фото пользователя Alice23

О себе

Люблю как активничать (бегать, гулять, танцевать), так и спокойно проводить время (чашка чая, кино и т.д.). За лёгкое общение!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

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