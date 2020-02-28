Обожаю послушать музыку, особенно рок и рокнролл 90 годов. Обожаю смотреть на закаты при костре.

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

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