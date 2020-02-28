Можайск
Профиль пользователя Lightmen

фото пользователя Lightmen

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Одинцово → пообщаться

Человеку нужен социум

Можайск → собрать компанию

Сходить на прогулку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя KaterinaSmik
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Ах лето🤩 у кого какие планы?

маленькое фото пользователя ResQ
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поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
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Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Bur4ik
Санкт-Петербург → Другое

Поболтаем обо всем?)

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