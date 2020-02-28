Можайск
Профиль пользователя Lightmen
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Калининград → Другое
Кому скучно-пишите)
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Саратов → Другое
Ах лето🤩 у кого какие планы?
Подольск → Другое
поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚
Москва → Другое
Поговорить на любую тему)
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
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