Москва
Профиль пользователя zybastick
О себе
Очень хочу найти друга/подругу от 11-15 лет. Есть много увлечений, но об этом потом:)
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
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