Москва
Профиль пользователя Zun3n
О себе
Отношений не ищу, женат. Программист, люблю фантастику (бумажную и экранную), меломан (кроме рэпа, в основном - trance, synthwave, chillout), играю на гитаре, люблю комп игры (PoE, Tarkov, No Man's Sky), участвую в нри и раз в неделю в настольный теннис. Стримил на 500+ человек, спал на полу в астраханских степях и видел как вскрывается Амур ото льда.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообщаться на любые темы
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента
Ищу людей с похожими интересами
Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту
Пообщаться на разные темы, найти новые знакомства.
В длинных Московских пробках кто как себя развлекает?
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.