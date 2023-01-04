Отношений не ищу, женат. Программист, люблю фантастику (бумажную и экранную), меломан (кроме рэпа, в основном - trance, synthwave, chillout), играю на гитаре, люблю комп игры (PoE, Tarkov, No Man's Sky), участвую в нри и раз в неделю в настольный теннис. Стримил на 500+ человек, спал на полу в астраханских степях и видел как вскрывается Амур ото льда.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Москва → пообщаться Во что из игр/ сериалов/ книг залипаете июльскими вечерами? =)

Москва → пообщаться Пати в какой-нибудь онлайн игре или просто поболтать.

Москва → пообщаться Общение на около компьютерные темы и не только =)

Москва → Другое В длинных Московских пробках кто как себя развлекает?

Москва → Другое Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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