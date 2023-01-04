Москва
Профиль пользователя Zun3n

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О себе

Отношений не ищу, женат. Программист, люблю фантастику (бумажную и экранную), меломан (кроме рэпа, в основном - trance, synthwave, chillout), играю на гитаре, люблю комп игры (PoE, Tarkov, No Man's Sky), участвую в нри и раз в неделю в настольный теннис. Стримил на 500+ человек, спал на полу в астраханских степях и видел как вскрывается Амур ото льда.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение на около компьютерные темы и не только =)

Москва → пообщаться

Пати в какой-нибудь онлайн игре или просто поболтать.

Москва → пообщаться

Поболтать. Темы любые - музыка, игры, жизнь и т.д.

Москва → пообщаться

Во что из игр/ сериалов/ книг залипаете июльскими вечерами? =)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Ищу людей с похожими интересами

маленькое фото пользователя Hlorokost
Москва → Другое

Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

маленькое фото пользователя Kelerd
Москва → Другое

Пообщаться на разные темы, найти новые знакомства.

маленькое фото пользователя Secret4u
Москва → Другое

В длинных Московских пробках кто как себя развлекает?

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