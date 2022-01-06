Москва
Профиль пользователя Zulya

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Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Бег по утрам в Строгинском парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Потренить вместе

маленькое фото пользователя Lauri
Москва → Другое

Ищу лёгких на подъем

маленькое фото пользователя YuliAnna
Москва → Другое

Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃

маленькое фото пользователя Maxi1
Москва → Другое

Спорт нужен

маленькое фото пользователя Andrey73
Москва → Другое

Интересно провести время

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.