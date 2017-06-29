Москва
Профиль пользователя Zoya868

фото пользователя Zoya868

О себе

Караоке, кино, стендапы, каток, ролики, скаладром, бар, клуб, за любой интересный движ в хорошей компании))😉✌️

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Караоке)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.