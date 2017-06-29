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Москва
Профиль пользователя Zoya

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О себе

Слушаю музыку. Люблю прогулки по Москве и Подмосковью. Знаю интересные для посещения места. Нужна компания

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие
Смотрим ёлки 9
Королев → активный отдых
Ищу новых друзей. Живу в Подмосковье - королев. Часто гуляю в Москве.
Москва → другое
Просмотр телепередач, фильмов и сериалов онлайн

Участие в других событиях

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