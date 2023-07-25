Москва
Профиль пользователя Zonder521

фото пользователя Zonder521

О себе

Люблю читать книги и смотреть различные аниме.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Саранск → пообщаться

Кому какие книги нравятся?

Участие в других событиях

Оренбург → Другое

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