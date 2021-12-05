Фотограф-любитель, с удовольствием прогуляюсь с тобой с фотоаппаратом. Также хочу найти компанию для игры Лазертаг, мафию или что-то новое из подобного. С радостью пообщаюсь онлайн на любые темы, схожу в театр/музей. В браке, есть ребенок, поэтому свободна не всегда, но время есть))) Катя,34 годика.

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

🎮 Видеоигры 📺 Политика 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💰 Инвестиции / бизнес

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.