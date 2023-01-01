О себе

Люблю делать людям больно (психологиня),шучу конечно не только больно)))

Слушаю в основном рок,drum and bass,dubstep,хаус

Люблю покататься на роликах и велосипеде в парках,обожаю театр и необычные выставки,выезды с палатками на природу .

Вместе со мной живёт черепаховый сфинкс Кнопка ,без животных никуда )