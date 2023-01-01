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Москва
Люблю делать людям больно (психологиня),шучу конечно не только больно)))
Москва
Профиль пользователя ZloyKaktus
О себе
Люблю делать людям больно (психологиня),шучу конечно не только больно)))
Слушаю в основном рок,drum and bass,dubstep,хаус
Люблю покататься на роликах и велосипеде в парках,обожаю театр и необычные выставки,выезды с палатками на природу .
Вместе со мной живёт черепаховый сфинкс Кнопка ,без животных никуда )
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
Участие в других событиях
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