Москва
Профиль пользователя Zloty

фото пользователя Zloty
фото #2 пользователя Zloty

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Что тут жмякать😬😬😬

Участие в других событиях

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Найти друзей для общения

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Или просто погулять) можно компанией👍🏻

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