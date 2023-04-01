Москва
Профиль пользователя ZlataLatypova

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О себе

Та подруга, которая хорошо фотографирует, и нацелена на то, что бы фотографии действительно получились 📸
Начала изучать карты Таро, когда обучусь, дам знать 🎴

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 📚 Книги 🎮 Видеоигры

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Кто тут любит турецкие сериалы? 😅 Готова пообщаться на любые темы)

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