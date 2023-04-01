Та подруга, которая хорошо фотографирует, и нацелена на то, что бы фотографии действительно получились 📸 Начала изучать карты Таро, когда обучусь, дам знать 🎴

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

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