Москва
Профиль пользователя ZlataLatypova
О себе
Та подруга, которая хорошо фотографирует, и нацелена на то, что бы фотографии действительно получились 📸
Начала изучать карты Таро, когда обучусь, дам знать 🎴
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 📚 Книги 🎮 Видеоигры
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