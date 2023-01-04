Москва
Профиль пользователя Zlataaa
О себе
Привет!
Я готова и открыта для общения)
Я очень люблю людей))
Мне интересна жизнь
прогулки,
музыку, книги,
атмосферные разговоры,
фотографию,
простое общение)
Для меня важны спорт, питание, уход
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Найти родную душу для общения, поддержки
Ищу подружку 💕
Прогуляться, перекусить
Просто поболтать о разном
Хочу найти подругу
Ищу приятную собеседницу
Ищу подругу💖
Дегустация кофе luwak
Ищу музыкантов совместно творить
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.