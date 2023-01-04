Москва
Профиль пользователя Zlataaa

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фото #2 пользователя Zlataaa

О себе

Привет!
Я готова и открыта для общения)
Я очень люблю людей))
Мне интересна жизнь
прогулки,
музыку, книги,
атмосферные разговоры,
фотографию,
простое общение)
Для меня важны спорт, питание, уход

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу новых знакомых)

Москва → пообщаться

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

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Найти родную душу для общения, поддержки

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Ищу подружку 💕

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Прогуляться, перекусить

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Просто поболтать о разном

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Ищу музыкантов совместно творить

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