О себе

Привет! Мне 33 года. Работаю в ит, учу немецкий, владелица двух кошечек



Люблю гулять, сплетничать и говорить о саморазвитии за бокалом вина. Иногда не только говорить, а на самом деле что-то делать. Но одной не так весело. Здесь хочу найти приятную женскую компанию, чтобы вместе ходить в хамам, в театр, оперу, кино, музеи, стендап, гулять в парке и просто вкусно поесть в уютном кафе.