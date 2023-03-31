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Москва
Профиль пользователя Zinfira

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О себе

Привет! Мне 33 года. Работаю в ит, учу немецкий, владелица двух кошечек

Люблю гулять, сплетничать и говорить о саморазвитии за бокалом вина. Иногда не только говорить, а на самом деле что-то делать. Но одной не так весело. Здесь хочу найти приятную женскую компанию, чтобы вместе ходить в хамам, в театр, оперу, кино, музеи, стендап, гулять в парке и просто вкусно поесть в уютном кафе.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг, чтобы вместе ходить в театр, на выставки и просто погулять

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