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Москва
Профиль пользователя Ziin01

фото пользователя Ziin01

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🏢 Работа💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулся 41 участник

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