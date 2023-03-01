Рост 186.Изучаю историю,что в свою очередь вдохновляет на писательском поприще, хотя громко сказано.Помимо истории изучаю философию и экономику,а сейчас ещё немного прикасаюсь к психологии (Большой интерес вызывает школа Выготского и патопсихология).Не могу жить без искусства,дико люблю кинематограф 20-х–30-х и ходить в театры, правда нынешние афиши вызывают недоумение.Из музыки предпочитаю классику и фольклор (Люблю скандинавский эпос о богах и героях,настоящая колыбель чёрного юмора в стиле Тарантино)

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

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💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

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