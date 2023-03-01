Женёк, 24 года ✌🏻 Друзей у меня очень мало, даже настоящие друзья пропадают… Я такой человек, мне нужно быть уверенным, что с людьми у меня взаимные чувства. Если я хочу написать — то и человек хочет написать мне. Но если я хоть на капельку почувствую, что мне не рады, я перестаю писать, звонить, и даже думать об этом человеке. Мне начинает казаться, что я себя навязываю, и от этой мысли пропадает любое желание контактировать с таким человеком.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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