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Москва
Профиль пользователя Zhannaveter

фото пользователя Zhannaveter

О себе

Очень люблю путешествовать, ходить в театры,, гулять и наслаждаться природой и красивыми местами, медитировать и ходить на йогу, открывать в себе новые увлечения и интересы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📚 Книги😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 224 участника

маленькое фото пользователя Axiniya

Москва → собрать компанию

Ищем компанию для игры в Мафию САО/СЗАО

Откликнулось 6 участников

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