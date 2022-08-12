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Москва
Москва
Профиль пользователя Zhannaveter
О себе
Очень люблю путешествовать, ходить в театры,, гулять и наслаждаться природой и красивыми местами, медитировать и ходить на йогу, открывать в себе новые увлечения и интересы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа📚 Книги😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Участие в других событиях
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