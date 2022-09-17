Москва
Профиль пользователя ZerOne

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О себе

Работаю, учусь, развиваюсь в разных направлениях. Повернут на современных технологиях, создаю свою музыку и чуть-чуть играю на гитаре:)

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться, найти подружку

Москва → пообщаться

Найти подружку

Москва → пообщаться

Найти подружку и завести дружбу:)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

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