Москва
Профиль пользователя Zercer
О себе
врач, за активный и весёлый движ
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа 📺 Политика 💰 Бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Кто может сделать бесплатную фотосессию
Москва → Другое
Поход с палатками
Москва → Другое
«Панк-культура» и фильм
Москва → Другое
20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)
Москва → Другое
Квест ужастик
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