Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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Москва → прогуляться, перекусить Сходить на выставку, в бар, покататься на велосипедах

Москва → Другое Кто может сделать бесплатную фотосессию

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.