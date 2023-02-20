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Москва
Профиль пользователя ZCDX2005

фото пользователя ZCDX2005

О себе

Я люблю гулять на природе и помогать животным и людям😘

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🖼 Выставка / музей
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