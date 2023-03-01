Ищу друзей, с которыми будут общие увлечения и вкусы похожи, общительных и весёлых. Слушаю все подряд что понравится, но предпочтение отдаю русскому хип-хопу (новой школе), смотрю сериалы, люблю гулять по городу, люблю иногда выпить в хорошей компании, хочу научиться играть на гитаре и начать заниматься спортом!)) я очень добрая и общительная, надеюсь и ты будешь такой/ая же!!!)) будет круто если будем вместе ходить на концерты, гулять по городу или в игры на компе играть и т.д

Профиль обновлён 12 января 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.