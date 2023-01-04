Москва
Профиль пользователя ZaurD

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О себе

Привет. Ищу новые знакомства, буду рад общению)

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу новые знакомства, буду рад общению)

Москва → пообщаться

Здесь есть дзюдоисты, самбисты?))

Участие в других событиях

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Простое человеческое общение

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Найти новые знакомства, подружиться

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