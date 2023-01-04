Москва
Профиль пользователя ZaurD
О себе
Привет. Ищу новые знакомства, буду рад общению)
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Владивосток → Другое
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Москва → Другое
Вступай в семью❤️
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Владивосток → Другое
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Санкт-Петербург → Другое
Как прошел ваш день?
Москва → Другое
Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?
Москва → Другое
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
От какой песни кайфуете?
Санкт-Петербург → Другое
Какие у вас минусы?
Ростов-на-Дону → Другое
О тонкостях отношений
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