Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

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💩 Странный юмор

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Москва → Другое Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя

Москва → Другое Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Владивосток → Другое Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.