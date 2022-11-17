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Москва
Я android разработчик
Москва
Профиль пользователя Zaryaaaa
О себе
Я android разработчик
Учитель Английского
Обожаю готовить все: от Хинкала до крема брюле
10 лет отдала танцам, сама в шоке
Я та еще душнила, не пью крепкий алкоголь и не курю🥹
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт
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