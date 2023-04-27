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Москва
Москва
Профиль пользователя Zaren_25
О себе
Хочется найти новых друзей и знакомых, чтобы весело проводить время. Мне 22, сама из Москвы, но часто бываю в Питере. За любую активность: погулять по городу, в музеи, кино, кафе или же на спорт.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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