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Москва
Профиль пользователя Zaren_25

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О себе

Хочется найти новых друзей и знакомых, чтобы весело проводить время. Мне 22, сама из Москвы, но часто бываю в Питере. За любую активность: погулять по городу, в музеи, кино, кафе или же на спорт.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 8 участников

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