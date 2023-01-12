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Москва
Профиль пользователя Zara55

фото пользователя Zara55

О себе

Занимаюсь йогой, медитациями, саморазвитием и поиском смысла жизни)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🪐 Астрология / таро📚 Книги😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 160 участников

маленькое фото пользователя Caterina

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

Откликнулся 61 участник

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