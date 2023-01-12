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Москва
Профиль пользователя Zar_aza

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О себе

Кошка

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Волгодонск → пообщаться

Узнать. Кто эти 19 не ленивых человек в Волгодонске, которые читают Пикабу?))

маленькое фото пользователя Katerina0408
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt

Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя prcfn

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулось 25 участников

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Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу партнёра по переписке для общения в течение дня, 35+

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