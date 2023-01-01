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Москва
Профиль пользователя Zanuda

фото пользователя Zanuda

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию на концерт группы Пицца 9-го в Крокусе!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 402 участника

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