Москва
Профиль пользователя Zanozilka

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О себе

Вдохновение на разных периодах жизни получил из A-ha, назад в будущее, король и шут, преступление и наказание, Hurts. Пишу музыку. Работаю с 1с. Пытаюсь быть человеком.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

В Ботаническом саду, на против сада из камней,..

Москва → пообщаться

Пишу музыку, стихи, fl studio. (Хобби). Хотелось бы найти голос.

Москва → другое

Пишу музыку, стихи, fl studio. (Хобби).

Москва → прогуляться, перекусить

Гуляю в ботаническом саду.

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