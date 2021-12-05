Вдохновение на разных периодах жизни получил из A-ha, назад в будущее, король и шут, преступление и наказание, Hurts. Пишу музыку. Работаю с 1с. Пытаюсь быть человеком.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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