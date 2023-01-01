О себе

Ищу друзей со схожими интересами



Я люблю смотреть аниме, читаю фентези книги, смотрю трукрайм видео, люблю фильмы в жанре хоррор.

Играю в геншин,альбион и Уно :)

Пою

люблю очень хеллоу китти

Музыку слушаю разную, но чаще всего леди гагу, КиШа и ЛСП , MAMA RUSSIA

Любимый цвет:розовый

Курю