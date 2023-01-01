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Москва
Профиль пользователя Zahara

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О себе

Ищу друзей со схожими интересами

Я люблю смотреть аниме, читаю фентези книги, смотрю трукрайм видео, люблю фильмы в жанре хоррор.
Играю в геншин,альбион и Уно :)
Пою
люблю очень хеллоу китти
Музыку слушаю разную, но чаще всего леди гагу, КиШа и ЛСП , MAMA RUSSIA
Любимый цвет:розовый
Курю

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу геншин друзей

маленькое фото пользователя Feastral
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, поиграть в настольные игры

Откликнулось 17 участников

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