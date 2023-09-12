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Москва
Профиль пользователя Yyyy999

фото пользователя Yyyy999

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку ,выпить по бокалу вина

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, возможность выбраться на природу

Откликнулось 5 участников

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