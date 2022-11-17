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Москва
Профиль пользователя yyyoshiino

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О себе

Как мне кажется, могу найти общий язык с любым человеком:D

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 📚 Книги ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино
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