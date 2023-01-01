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Москва
Москва
Профиль пользователя Yury_expert
О себе
Активный, энергичный, спортивный, целеустремленный
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие
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