Был в сети пару дней назад

НГ в Королеве, ресторан 6500 руб на человека, шоу-программа.

Весело и позитивно провести время. После 19 часов

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

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