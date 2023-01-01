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Москва
Профиль пользователя Yury_expert

фото пользователя Yury_expert

О себе

Активный, энергичный, спортивный, целеустремленный

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

🎮 Видеоигры💨 Кальян🎲 Настольные игры

События пользователя

Королев → прогуляться, перекусить

НГ в Королеве, ресторан 6500 руб на человека, шоу-программа.

Москва → прогуляться, перекусить

На каток ВДНХ завтра

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 150 участников

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

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Ищу с кем можно поговорить по душам)))

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Хочется найти своих людей 26+ 🖤читать описание

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