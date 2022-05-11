Москва
Профиль пользователя Yuriy35

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О себе

Езжу на велосипеде, шарю в них и немного в другом спорте, изредка бегаю, поигрываю в шахматы, интересуюсь урбанистикой, люблю бывать в новых местах как в городе, так и на природе, в целом за активный отдых, но и за компом посиживаю) Смотрю научпоп, сериалы, киношки.
Работаю, учусь в магистратуре, в общем кручусь и времени не хватает на все увлечения)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Что подарить маме на ДР?)

Москва → пообщаться

Кто хочет замуж. Зачем оно вам?)

Москва → пообщаться

Поболтать на многие темы/найти кого-нибудь схожих взглядов

Москва → пообщаться

Какие 3 желания ты бы загадал(а) у джина?)

Москва → пообщаться

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Sofia999
Новороссийск → Другое

Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Назови три основных принципа успешных отношений

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

Москва → Другое

Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Что такое зрелость?

маленькое фото пользователя Tatyanka302
Сызрань → Другое

Общение и ещё раз общение

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с прекрасным человеком

маленькое фото пользователя Foxyy_y
Екатеринбург → Другое

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