Езжу на велосипеде, шарю в них и немного в другом спорте, изредка бегаю, поигрываю в шахматы, интересуюсь урбанистикой, люблю бывать в новых местах как в городе, так и на природе, в целом за активный отдых, но и за компом посиживаю) Смотрю научпоп, сериалы, киношки. Работаю, учусь в магистратуре, в общем кручусь и времени не хватает на все увлечения)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия

Москва → пообщаться Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…

Москва → пообщаться Какие 3 желания ты бы загадал(а) у джина?)

Москва → пообщаться Кто хочет замуж. Зачем оно вам?)

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Сызрань → Другое Общение и ещё раз общение

Санкт-Петербург → Другое Что такое зрелость?

Москва → Другое Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн

Москва → Другое Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

Новороссийск → Другое Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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