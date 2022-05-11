Москва
Профиль пользователя Yuriy35
О себе
Езжу на велосипеде, шарю в них и немного в другом спорте, изредка бегаю, поигрываю в шахматы, интересуюсь урбанистикой, люблю бывать в новых местах как в городе, так и на природе, в целом за активный отдых, но и за компом посиживаю) Смотрю научпоп, сериалы, киношки.
Работаю, учусь в магистратуре, в общем кручусь и времени не хватает на все увлечения)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Что подарить маме на ДР?)
Кто хочет замуж. Зачем оно вам?)
Поболтать на многие темы/найти кого-нибудь схожих взглядов
Какие 3 желания ты бы загадал(а) у джина?)
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было…
Участие в других событиях
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)
Назови три основных принципа успешных отношений
Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?
Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн
Что такое зрелость?
Общение и ещё раз общение
Познакомиться с прекрасным человеком
поговорим о тебе?
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.