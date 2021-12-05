Москва
Профиль пользователя Yura1980

фото пользователя Yura1980
фото #2 пользователя Yura1980

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Прогулка по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Прогулка, разговор по душам

маленькое фото пользователя polinasavus
Москва → Другое

долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)

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Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя PsiHeya
Москва → Другое

Хочу путешествия в Мир лёгкости, умиротворения и счастья 😏

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