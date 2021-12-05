Москва
Профиль пользователя Yura1980
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Москва → Другое
Прогулка, разговор по душам
Москва → Другое
долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Хочу путешествия в Мир лёгкости, умиротворения и счастья 😏
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