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Москва
Профиль пользователя YuPiYeY

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О себе

Мне очень нравится узновать новое каждый день
Я очень люблю оазвитие и учится , я хочу быть очень умной , мне это нужно что бы помогать и понимать других людей из-за этого я увлекаюсь психологие
Я очень люблю смотреть и прозодить компьютерные игры , мне нравятся шутеры , зорроры , инди хорроры , игры с открытым миром и что-то вроде фентези к приперу : ksgo, genshin impact , smesh legends , sekai
Мне нравится музыка в стиле рок ,поп ,к-поп и джаз, к примеру мне нравятся группы : Or3o, my chemical romance , roy box и множество других
Так же я пусть и учусь , но я собираюсь связать свою жизнь возможно с каким-нибудь видом иссувсива , потому что я в художественном классе
Мне очень нравится петь и танцевать !!
Обычнг в компании я в центре внимания , и мне это нраыится , я люблю громко разговаривать и повторять движения из мультиков , я их очень люблю !!!
Так же я увлекаюсь театром !!
Я люблю смотреть аниме, сериалы , фильмы , проходдение игр и куча другого контента на ютубе !
Я люблю котиков , зайчиков , собаяек и вообще всез всех !!
Я стараюсь к каждому человеку найти свой подход в общении и всегда понимающе относится
Я бы очень хотела найти друзей жля общения !!!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🏢 Работа☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь
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