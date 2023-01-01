О себе

Мне очень нравится узновать новое каждый день

Я очень люблю оазвитие и учится , я хочу быть очень умной , мне это нужно что бы помогать и понимать других людей из-за этого я увлекаюсь психологие

Я очень люблю смотреть и прозодить компьютерные игры , мне нравятся шутеры , зорроры , инди хорроры , игры с открытым миром и что-то вроде фентези к приперу : ksgo, genshin impact , smesh legends , sekai

Мне нравится музыка в стиле рок ,поп ,к-поп и джаз, к примеру мне нравятся группы : Or3o, my chemical romance , roy box и множество других

Так же я пусть и учусь , но я собираюсь связать свою жизнь возможно с каким-нибудь видом иссувсива , потому что я в художественном классе

Мне очень нравится петь и танцевать !!

Обычнг в компании я в центре внимания , и мне это нраыится , я люблю громко разговаривать и повторять движения из мультиков , я их очень люблю !!!

Так же я увлекаюсь театром !!

Я люблю смотреть аниме, сериалы , фильмы , проходдение игр и куча другого контента на ютубе !

Я люблю котиков , зайчиков , собаяек и вообще всез всех !!

Я стараюсь к каждому человеку найти свой подход в общении и всегда понимающе относится

Я бы очень хотела найти друзей жля общения !!!