Москва
Профиль пользователя YuPiYeY
О себе
Мне очень нравится узновать новое каждый день
Я очень люблю оазвитие и учится , я хочу быть очень умной , мне это нужно что бы помогать и понимать других людей из-за этого я увлекаюсь психологие
Я очень люблю смотреть и прозодить компьютерные игры , мне нравятся шутеры , зорроры , инди хорроры , игры с открытым миром и что-то вроде фентези к приперу : ksgo, genshin impact , smesh legends , sekai
Мне нравится музыка в стиле рок ,поп ,к-поп и джаз, к примеру мне нравятся группы : Or3o, my chemical romance , roy box и множество других
Так же я пусть и учусь , но я собираюсь связать свою жизнь возможно с каким-нибудь видом иссувсива , потому что я в художественном классе
Мне очень нравится петь и танцевать !!
Обычнг в компании я в центре внимания , и мне это нраыится , я люблю громко разговаривать и повторять движения из мультиков , я их очень люблю !!!
Так же я увлекаюсь театром !!
Я люблю смотреть аниме, сериалы , фильмы , проходдение игр и куча другого контента на ютубе !
Я люблю котиков , зайчиков , собаяек и вообще всез всех !!
Я стараюсь к каждому человеку найти свой подход в общении и всегда понимающе относится
Я бы очень хотела найти друзей жля общения !!!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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