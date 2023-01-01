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Москва
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Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Го в кино на ужастик

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти девочку, для похода в кальяную

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