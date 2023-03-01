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Москва
Профиль пользователя Yuliya_Ars

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

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Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Откликнулось 95 участников

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Москва → собрать компанию

Беседка-чатик со сходками и двежем

Откликнулись 23 участника

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