Москва

Профиль пользователя Yuliya77

О себе Люблю узнавать людей, ценю человеческие отношения, стараюсь вести здоровый образ жизни, занимаюсь спортом) стремлюсь к саморазвитию-изучать что-то новое, ходить в новые места, интересно и с пользой общаться, буду рада новым знакомствам)

Была в сети вчера Пообщалась с более чем 10 пользователями

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