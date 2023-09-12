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Москва
Москва
Профиль пользователя Yuliya77
О себе
Люблю узнавать людей, ценю человеческие отношения, стараюсь вести здоровый образ жизни, занимаюсь спортом) стремлюсь к саморазвитию-изучать что-то новое, ходить в новые места, интересно и с пользой общаться, буду рада новым знакомствам)
Была в сети вчера
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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