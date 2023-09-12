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Москва
Профиль пользователя Yuliya77

фото пользователя Yuliya77

О себе

Люблю узнавать людей, ценю человеческие отношения, стараюсь вести здоровый образ жизни, занимаюсь спортом) стремлюсь к саморазвитию-изучать что-то новое, ходить в новые места, интересно и с пользой общаться, буду рада новым знакомствам)

Была в сети вчера

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы общаться, проводить время, без алко и клубов🍀

маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя Natali_pushinka
маленькое фото пользователя NataliValerievna
маленькое фото пользователя dashuta023
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Mashka95
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулся 421 участник

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулись 162 участника

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулся 161 участник

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Cara_delevingne

Москва → прогуляться, перекусить

Чтобы дома не сидеть не скучать😞

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vorveronika

Москва → собрать компанию

Девочки, мальчики, добавляйтесь в комьюнити с крутыми мероприятиями

Откликнулось 10 участников

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