Москва
Профиль пользователя Yuliia

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О себе

Люблю болтать, кушать, посещать интересные места и интересных людей с чувством юмора

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять и пофотографировать друг друга.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Alex_hase
Москва → Другое

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

маленькое фото пользователя Nik1ta
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое

Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Попутчицу в Бодрум 🤍

маленькое фото пользователя EvaDav
Москва → Другое

Ищу подругу 35+

маленькое фото пользователя Maria007
Москва → Другое

Найти подругу❤️ попить кофе

маленькое фото пользователя Linali
Москва → Другое

Подругу💃💃Знакомиться с мужчинами в кафе. Пора устраивить личную жизнь)

Москва → Другое

Концерт Fizica

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