Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

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Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.