Москва
Профиль пользователя Yuliia
О себе
Люблю болтать, кушать, посещать интересные места и интересных людей с чувством юмора
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Москва → Другое
Попутчицу в Бодрум 🤍
Москва → Другое
Ищу подругу 35+
Москва → Другое
Найти подругу❤️ попить кофе
Москва → Другое
Подругу💃💃Знакомиться с мужчинами в кафе. Пора устраивить личную жизнь)
Москва → Другое
Концерт Fizica
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