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Москва
Москва
Профиль пользователя YuliaY
О себе
Люблю слушать музыку (меломанка),иногда пою для себя,хотя иногда охота показать свои способности ,но стесняюсь 😹.Открытая,иногда бывает что чересчур😅.Иногда занимаюсь спором,хожу в спортзал,но в основном дома,те одна не люблю ходить туда.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать
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