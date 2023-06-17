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Москва
Профиль пользователя YuliaY

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О себе

Люблю слушать музыку (меломанка),иногда пою для себя,хотя иногда охота показать свои способности ,но стесняюсь 😹.Открытая,иногда бывает что чересчур😅.Иногда занимаюсь спором,хожу в спортзал,но в основном дома,те одна не люблю ходить туда.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность🖼 Выставка / музей
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