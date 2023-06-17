О себе

Люблю слушать музыку (меломанка),иногда пою для себя,хотя иногда охота показать свои способности ,но стесняюсь 😹.Открытая,иногда бывает что чересчур😅.Иногда занимаюсь спором,хожу в спортзал,но в основном дома,те одна не люблю ходить туда.