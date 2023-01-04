Москва
Профиль пользователя YuliaWaiss
О себе
Привет! Меня зовут Юля, мне 25 лет. Я люблю литературу, пишу стихи, нравится смотреть фильмы, очень неравнодушна к сериалам и хорошей музыке. У меня есть отношения, но очень не хватает общения в столь непростой взрослой жизни. Ищу подругу или друга, чтобы можно было поболтать обо всем на свете ☺️
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
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