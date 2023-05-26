Москва
Профиль пользователя YuliAnna

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фото #2 пользователя YuliAnna

О себе

Люблю путешествовать - как изучать другие города, так и любоваться природой в походах
Люблю животных, особенно собак
Обожаю исскуство в целом и музыку с живописью в частном
Программирование ван лове
Недавно начала ходить в спортзал и чуть не порвала связки под коленами.
Люблю днд и настолки))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.

Участие в других событиях

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Найти подругу🙃

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Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Хочу найти подругу

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Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

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Москва → Другое

ищу подружку

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