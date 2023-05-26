Люблю путешествовать - как изучать другие города, так и любоваться природой в походах Люблю животных, особенно собак Обожаю исскуство в целом и музыку с живописью в частном Программирование ван лове Недавно начала ходить в спортзал и чуть не порвала связки под коленами. Люблю днд и настолки))

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 💩 Странный юмор

Москва → прогуляться, перекусить Давай посидим за кофе или чаем. Чисто не хватает подруг.

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

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