Москва
Профиль пользователя YuliAnna
О себе
Люблю путешествовать - как изучать другие города, так и любоваться природой в походах
Люблю животных, особенно собак
Обожаю исскуство в целом и музыку с живописью в частном
Программирование ван лове
Недавно начала ходить в спортзал и чуть не порвала связки под коленами.
Люблю днд и настолки))
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
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Найти новых друзей
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Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Сходить в бар и потанцевать
Хочу найти подругу
Прогуляться, попить кофе
ищу подружку
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