Москва
Профиль пользователя Yuliana_lion
О себе
Не люблю быть одна. Пытаюсь чаще выезжать. Активно занимаюсь спортом - бегаю, катаюсь на велосипеде/роликах (зимой на коньках и сноуборде). Не пью и не курю. Люблю разную музыку. Обожаю танцевать. За любой кипишь)
Профиль обновлён 2 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Завести новые знакомства ✨
Женское комьюнити
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Ищу подругу
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Girls gang
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Го фотографироваться
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