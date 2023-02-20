Москва
Профиль пользователя Yuliana_lion

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О себе

Не люблю быть одна. Пытаюсь чаще выезжать. Активно занимаюсь спортом - бегаю, катаюсь на велосипеде/роликах (зимой на коньках и сноуборде). Не пью и не курю. Люблю разную музыку. Обожаю танцевать. За любой кипишь)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Щелково → активный отдых

Хорошая погода для занятия спортом 🏃🏼‍♀️

Москва → прогуляться, перекусить

Приятное времяпровождение))

Москва → прогуляться, перекусить

Пора выбираться на улицу! ☀️

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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