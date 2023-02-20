Не люблю быть одна. Пытаюсь чаще выезжать. Активно занимаюсь спортом - бегаю, катаюсь на велосипеде/роликах (зимой на коньках и сноуборде). Не пью и не курю. Люблю разную музыку. Обожаю танцевать. За любой кипишь)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.